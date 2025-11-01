Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 20:38

Белоусов вывел из эллинга тяжелый атомный крейсер «Хабаровск»

МО: в Северодвинске вывели из эллинга атомную подводную лодку «Хабаровск»

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атомная подводная лодка «Хабаровск» выведена из эллинга в Северодвинске, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. В церемонии приняли участие глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, а также руководители судостроительной отрасли.

Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного Севмаша выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск», — сказал Белоусов.

Министр обороны России отметил, что новый носитель подводного вооружения и роботизированных систем сможет эффективно выполнять задачи по защите морских рубежей страны и отстаиванию ее интересов в различных акваториях Мирового океана. Следующим этапом станут морские испытания подлодки, после чего она будет принята в состав флота, добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в мире по-разному отреагировали на испытания российских крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного аппарата «Посейдон». По его словам, эти новости нашли положительный отклик у друзей Москвы и встревожили ее недоброжелателей.

