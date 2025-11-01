Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 21:09

История об оккультисте в Красном Сулине приняла неожиданный поворот

Пугавшим девушку под Ростовом оккультистом оказался ее бывший возлюбленный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оккультистом, который проводил обряды у дома девушки по имени Кристина в Красном Сулине в Ростовской области, оказался ее бывший возлюбленный, сообщает Telegram-канал Don Mash. Отмечается, что молодой человек мог купить всю мистическую атрибутику в интернете.

Авторы сообщили, что коровью голову бывший Кристины нашел на рынке в Шахтах. По информации канала, подозреваемый объяснял свой поступок желанием привлечь внимание экс-возлюбленной. Сейчас мужчину проверяют правоохранительные органы.

РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД сообщает, что в полицию обратилась 31-летняя девушка, которая пожаловалась на систематическое психологическое давление со стороны ее бывшего 34-летнего возлюбленного. После этого мужчину задержали. Тот признался, что купил атрибутику в интернет-магазине, а другую ее часть — на мясном рынке.

Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Также установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть — на мясном рынке города Шахты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября неизвестный в черном плаще с покрытой головой принес к дому Кристины и ее семьи коровью голову, нарисовал вокруг пентаграмму и раскидал карты таро. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям, а позже — с жалобой к председателю СК Александру Бастрыкину.

До этого стало известно, что в Магадане перед судом предстанет бывший преподаватель техникума, который пытался привлечь студентов к жертвоприношению быка. При обыске у мужчины правоохранители нашли оружие и наркотики.

Ростовская область
оккультизм
полицейские
бывшие
