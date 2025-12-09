ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 19:27

Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине

Политолог Скачко связал гонения на православие на Украине с заказом Запада

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гонения на православие на Украине стали частью политического заказа Запада, заявил NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко. По его мнению, зарубежные партнеры Киева уверены, что таким образом республику можно вырвать из российской орбиты.

Киевские власти исполняют заказ Запада, преследуя православие на Украине. Там прекрасно понимают, что Украину можно вырвать из российской орбиты, лишь разрывая такие скрепы и вековые связи, как православие. Запад приказал надругаться над верой, над символами, над неприкосновенным. Это вводит людей в стресс, ступор, шок, после чего их легче запугать и манипулировать ими, — объяснил Скачко.

По словам политолога, главная цель таких действий — переподчинить православную церковь униатам, греко-католикам, а затем и папе римскому.

Это политическая операция, — уверен эксперт.

Ранее адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы Украинской православной церкви Московского патриархата, рассказал, кто на самом деле управляет республикой. По его словам, власть в Киеве захватила «банда головорезов».

Украина
православие
преследование
оккультизм
Россия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
