01 ноября 2025 в 21:03

В США пообещали не вмешиваться в один из конфликтов на Ближнем Востоке

Посол Баррак: США не намерены вмешиваться в конфликт Израиля и Ливана

Томас Баррак Томас Баррак Фото: JAVIER ROJAS/Global Look Press

Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в конфликт между Израилем и Ливаном, заявил американский посол в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. По его словам, которые приводит РИА Новости, американский лидер Дональд Трамп не собирается вводить войска.

Что сделают США, если Израиль усилит агрессию в отношении Ливана? Я не могу ответить на этот вопрос. Никто не может ответить на него… Но я могу сказать вам, что президент твердо настроен не вводить войска. Мы не будем вмешиваться в региональные конфликты, — заявил Баррак.

По его словам, США уже приходилось вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Он отметил, что регион должен решать свои проблемы без вмешательств извне.

Ранее представитель МИД Нигерии Кимиби Эбиенфа заявил, что слова Трампа о массовых убийствах христиан в стране не соответствуют действительности. По его словам, государство активно борется с террористами и защищает жизни и права граждан. Эбиенфа добавил, что жители страны живут в мире и согласии, несмотря на разное вероисповедание.

