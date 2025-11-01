Западные страны, поддерживая украинский кризис, могут подписать Киеву смертный приговор, заявил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Он уточнил, что у украинской стороны нет шансов на победу.

Вы можете подписать смертный приговор Украине, продолжая поддерживать [противостояние], в котором она никогда не сможет победить, — констатировал Дэвис.

Ранее американский военный заявлял, что принудительная мобилизация и злоупотребления со стороны сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) подрывают рейтинги одобрения президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что украинское командование направляет людей на гибель, а население начинает задавать властям неудобные вопросы о целях и смысле продолжающихся боевых действий.

До этого немецко-финский предприниматель Ким Дотком подчеркнул, что Зеленский намерен продолжать противостояние с Москвой до тех пор, пока ему не передадут замороженные российские активы. По его словам, главу государства интересует лишь материальная сторона вопроса, а не жизни военнослужащих.