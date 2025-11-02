Мосбиржа определилась с выбором новой штаб-квартиры Мосбиржа закрыла сделку по приобретению новой штаб-квартиры в башне «Сити-4»

Московская биржа завершила сделку по приобретению офисных площадей в башне «Сити-4» делового центра «Москва-Сити». Продавцом объекта выступила девелоперская компания Sezar Group, пишет РБК.

Соглашение предусматривает покупку нескольких этажей в блоке А. Его строительство планируется завершить в первом квартале 2027 года.

Новая штаб-квартира позволит объединить сотрудников группы компаний, которые в настоящее время распределены между несколькими зданиями. Как отмечают представители биржи, это решение направлено на оптимизацию бизнес-процессов и укрепление позиций организации как ключевого элемента финансовой инфраструктуры России.

Исторически сотрудники группы «Московская биржа» располагаются в нескольких собственных зданиях и арендованных площадях. Новая штаб-квартира позволит разместить все компании на одной площадке и выстроить более эффективную коммуникацию и бизнес-процессы, — указал представитель биржи.

По оценкам экспертов, общая площадь приобретенных помещений составляет порядка 30 тыс. кв. м. Аналитики рынка недвижимости оценивают стоимость сделки в диапазоне 14,4–15,6 млрд рублей.

Эксперты отмечают стратегическую обоснованность приобретения, подчеркивая дефицит качественных офисных площадей в столице и инвестиционную привлекательность объектов в «Москва-Сити». Переезд в новое здание запланирован на период после ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что объем ввода новых зданий в деловом центре «Москва-Сити» по итогам 2025 года снизился на 70%, до 91,3 тыс. кв. м. В следующем году на территории не появится ни одного нового бизнес-центра. Причиной стала нехватка свободных площадок для строительства.