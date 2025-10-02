Жителя Камчатки накажут за фиктивный учет более сотни мигрантов МВД: жителю Камчатки грозит до пяти лет за фиктивную регистрацию 113 мигрантов

Житель Камчатки предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет по месту своей прописки 113 иностранных граждан в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Если его вина будет доказана, ему грозит пять лет тюрьмы.

По версии следствия, с каждого мигранта мужчина с 30 апреля по 28 августа 2025 года брал от 2 до 10 тысяч рублей. При этом он не собирался предоставлять им квартиру для проживания.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — говорится в публикации ведомства.

Ранее сообщалось, что около 40% мигрантов хотя бы один раз покупали «левую» регистрацию у посредников на черном рынке. Как заявил руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов, эти данные он получил из опроса, опубликованного в его Telegram-канале. Он отметил, что эту цифру смело можно считать минимумом.

Позже жители города Видное пожаловались на то, что некоторые мигранты угрожают русским расправой. По словам местных, иностранцы до позднего вечера кричат во дворе многоквартирного дома на родном языке, а в ответ на просьбы вести себя хотя бы немного потише отвечают на ломаном русском: «Мы тебя убьем».