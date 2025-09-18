Раскрыто число мигрантов, которые покупали «левую» регистрацию

Около 40% мигрантов хотя бы один раз покупали «левую» регистрацию у посредников на черном рынке, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. Такие данные он получил из опроса, опубликованного в его Telegram-канале. Он отметил, что эту цифру смело можно считать минимумом.

Я как-то в своем Telegram-канале опубликовал опрос: «Покупаете ли вы „левую“ регистрацию у посредников?» Он изначально был сформулирован так, чтобы только самые смелые ответили. Так вот 40% ответили: «Да». Мы можем смело говорить, что это минимум, — сказал Коженов.

Он также отметил, что в Москве на черном рынке регистрация стоила от семи до девяти тысяч рублей. В год в России, по его подсчетам, оказывают в среднем 18 миллионов услуг по постановке на учет, что приносит около 63 миллиардов черных рублей.

Даже если мы с вами с этих 18 миллионов возьмем половину, 9 миллионов, и по минималке, по семь тысяч рублей, посчитаем, то получим 63 миллиарда черных денег. И куда они могут пойти, на поддержу каких идей и действий, мы не знаем, — добавил Коженов.