Жители города Видное рассказали о беспределе мигрантов

Некоторые мигранты, живущие в городе Видное Московской области, угрожают русским расправой, сообщил NEWS.ru местный житель Сергей. Мужчина добавил, что иногда до позднего вечера на родном языке они кричат во дворе.

Пару месяцев назад в 11:00 вечера я услышал истошные крики во дворе на непонятном языке. Выглянув в окно, попросил быть потише. В ответ раздался чистый мат. Затем на ломаном русском кто-то прогорланил: «Мы тебя убьем, ты что, не видишь, что у нас ребенок упал?» — рассказал мужчина.

Он уточнил, что ничего подобного не заметил, зато увидел толпу взрослых, которая громко кричала.

Мне показалось, что мы находимся в ауле, а не в квартире, — поделился Сергей.

Ранее в деревне Кривское Калужской области дети мигрантов из Таджикистана обещали зарезать всех неверных, срывали уроки в школе, избивали одноклассников и даже изнасиловали четырехлетнюю девочку. При этом один из их родителей пообещал русским родителям: «Скоро придет время, и вы не сможете открыть свои рты».