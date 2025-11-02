Приметы 2 ноября: Артемьев день — квасим капусту и отказываемся от картошки

2 ноября верующие чтут Артемия Антиохийского. В народе же дата получила название Артемьев день, или Волчий день, поскольку к этому времени голодные волки начинали подходить близко к жилью. Считалось, что сам святой Артемий является защитником людей от болезней, а также покровителем военачальников. День был посвящен подготовке дома к суровым холодам и защите от нечистой силы и хищников.

Приметы о погоде и природе 2 ноября

Если с утра на деревьях появлялся иней, это считалось плохим знаком, предвещающим неурожай зерновых в грядущем году и холодную зиму. Ясная погода также указывала на то, что зима будет суровой и снежной. Однако, если в этот день было холодно, это, наоборот, сулило короткую и бесснежную зиму.

Крестьяне наблюдали и за растениями: лиственница, сбросившая все свои иглы, была верной приметой того, что скоро выпадет снег, который пролежит до самой весны. Если же на вишневых деревьях еще оставались листья, то приход зимы должен был запоздать.

Гром, прогремевший 2 ноября, предвещал малоснежную зиму, но при этом урожайный год.

Снег, выпавший на сухую землю, предсказывал скорое потепление.

Приметы о животных 2 ноября

Волки были связаны с главными приметами этого дня, поскольку именно к 2 ноября они начинали собираться в стаи и приближаться к человеческому жилью. Если волки собирались в большие стаи и громко выли около деревни, это было верным знаком приближающихся сильных холодов или голода. Считалось, что увидеть волка 2 ноября — к несчастью.

Также следили за птицами: если птицы опускались на землю, это предвещало потепление.

Что нельзя делать 2 ноября

Запрещено рассматривать летающих пернатых. Так якобы можно «вытряхнуть» свои деньги, которые унесутся вдаль вместе с птицами.

Не стоит вытряхивать матрасы, одеяла, подушки и постельное белье. Верили, что вместе с пылью можно вытряхнуть из дома достаток, благополучие и счастье.

В этот день лучше воздержаться от авантюр. Судьба в этот день не благоволит к риску, и результат огорчит.

Нельзя играть свадьбы или делать предложение — брак обещает быть несчастливым или недолгим.

Не стоит есть блюда из картофеля. День считался «капустным», и верили, что отказ от картошки в пользу капусты защитит от болезней живота.

Что можно делать 2 ноября