Поход за очередным чемпионством? ЦСКА уничтожил команду из топ-4

1 ноября состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» встречались самый титулованный клуб России ЦСКА и претендент на высокие места «Локомотив-Кубань». Как завершилась встреча, история противостояния этих команд, что говорили тренеры после матча — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и «Локомотива-Кубани»

ЦСКА — самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ. В 15 сыгранных сезонах армейский коллектив становился чемпионом 12 раз. Еще дважды они завоевывали серебро. Именно «Локомотив-Кубань» стал единственной командой, которая сумела не пустить столичный клуб в финал, обыграв их со счетом 4:3 в полуфинальной серии сезона 2022/2023.

В 2025 году команды встречались дважды в рамках прошлого регулярного чемпионата и обменялись гостевыми победами. В январе «Локомотив-Кубань» в сверхрезультативном матче в «Мегаспорте» выиграл со счетом 106:104, а в марте в краснодарском «Баскет-холле» победу праздновали армейцы — 88:84.

«Локомотив-Кубань» больше не топ-4?

К сегодняшнему матчу ЦСКА подходил уже с двумя победами над коллективами из так называемой «большой четверки» Единой лиги ВТБ. Неделю назад был бит УНИКС (86:75), а в середине октября — «Зенит» (85:84). Последней командой в топ-4 традиционно является «Локомотив-Кубань», который последние годы навязывает серьезную борьбу записным фаворитам — за пять крайних розыгрышей у них четыре четвертых места и одно серебро.

Однако перед началом сезона в коллективе произошли перестановки. Клуб покинули большое число легионеров: Би Джей Джонсон, Айзея Уэйли, Антониус Кливленд, Таджер Макколл и Джон Дженкинс, а также в Санкт-Петербург переехал дважды лучший молодой игрок лиги Андрей Мартюк. Им на смену пришли другие, но у них пока не клеится. Винс Хантер и Кэшюс Робертсон стабильно выходят в составе, Джеремайя Мартин травмирован, а Ройс Хэмм уже покинул коллектив, потому что «не сошлись характерами».

В стартовом матче сезона «Локо-Кубань» неожиданно дома уступил «Уралмашу» (85:86), а также с трудом обыграл хорошо стартовавший МБА (88:85).

Как завершилась встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

По большому счету, армейцы «сделали» эту встречу уже в стартовой десятиминутке — они накидали сопернику 34 очка, а в ответ получили всего 16. Далее ЦСКА просто продолжал наращивать преимущество, не без провальных коротких отрезков от «Локо». Также мяч краснодарцев упорно не шел в кольцо: у них 35% попаданий с двухочковой дистанции и 24% из-за дуги против 59 и 57% у соперника соответственно.

Уже не в первый раз в этом сезоне ЦСКА выигрывает все четыре четверти. В конечном итоге преимущество остановилось на отметке +40 — 104:64. Первая «сотня» в этом розыгрыше Единой лиги ВТБ для армейцев.

Что говорили тренеры после игры ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Тренер «Локомотива-Кубани» на послематчевой пресс-конференции заявил, что ЦСКА победил заслуженно. По его словам, соперник был лучше с первой и до последней минуты.

«Не вижу смысла долго о чем-то рассказывать. Сегодня соперник был лучше с первой до последней минуты. Мы не оказали никакого сопротивления. Поздравляю Андреаса Пистиолиса и ЦСКА с победой», — сказал Юдин.

Он также подчеркнул, что из-за травмы Мартина в клубе «некем закрывать некоторые позиции». Пока команда ищет решение проблемы и закрывает пробелы как может.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что его команда способна обыграть любого соперника, если сконцентрирована.

«Я постоянно говорю команде, что мы можем доминировать в матче против любого клуба, когда собраны. Это произошло и сегодня. Вторую встречу подряд не оставляем шансов серьезному сопернику», — сказал специалист.

О разгромной победе над бывшей командой высказался и Кливленд. Во время выступления за «Локомотив-Кубань» в прошлом сезоне он был признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ.

«Я счастлив, что мы сегодня выиграли с разницей в 40 очков. Хочется выигрывать у них как можно больше и чаще», — признался Кливленд.

