Тренер ЦСКА оценил игру своей команды против «Локомотива-Кубани» Тренер ЦСКА Пистиолис похвалил свою команду после выигрыша у «Локомотива-Кубани»

ЦСКА разгромно победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игру своей команды оценил тренер армейцев Андреас Пистиолис, назвав ее хорошей и собранной, передает корреспондент NEWS.ru.

Я постоянно говорю команде, что мы можем доминировать в матче против любого клуба, когда собраны. Это произошло и сегодня, — отметил тренер.

Он добавил, что игроки хорошо играли по всей площадке. Это позволило не оставить шансов серьезному сопернику уже вторую встречу подряд.

Поддержал Пистиолиса и атакующий защитник ЦСКА Антониус Кливленд. В прошлом сезоне он играл за «Локомотив-Кубань» и был признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ.

Я счастлив, что мы сегодня выиграли с разницей в 40 очков. Хочется выигрывать у них как можно больше и чаще, — признался Кливленд.

Ранее сообщалось, что армейцы выиграли со счетом 104:64. В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Мело Тримбл, который набрал 18 очков и сделал три результативные передачи. Каспер Уэйр также внес значительный вклад в победу команды с 13 очками и четырьмя передачами. В «Локомотиве-Кубани» лучшими игроками стали Винс Хантер и Патрик Миллер, каждый из которых набрал по 10 очков.