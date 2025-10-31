Инфаркт или убийство? Как жил и умер чемпион мира по шахматам Алехин

31 октября 1982 года родился будущий четвертый чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Почему гроссмейстер покинул СССР, из-за чего прервал свою карьеру, что привело к его смерти — в материале NEWS.ru.

Что известно о шахматисте Алехине

Будущий гроссмейстер родился в Москве в семье дворянина Александра Алехина и дочери богатого текстильного фабриканта Анисьи Прохоровой. В возрасте семи лет мать научила мальчика играть в шахматы. Он нередко разыгрывал партии со старшим братом Алексеем.

Первый успех пришел к Алехину в возрасте 17 лет. Он выиграл Всероссийский турнир любителей, оказавшись самым молодым участником соревнований. Алехин громко заявил о себе на международном турнире в Петербурге в 1914 году, на который съехалась вся мировая элита во главе с немцем Эмануилом Ласкером и кубинцем Хосе Раулем Капабланкой. Александр обыграл многих именитых гроссмейстеров и занял третье место.

В том же году писатель Петр Романовский рассказывал, что Алехин планирует готовиться к матчу за звание чемпиона мира с Капабланкой, несмотря на то что на тот момент шахматной короной владел Ласкер. Александр заявил, что кубинец в скором времени отберет ее у немца.

Александр Алехин (слева) и Ефим Боголюбов (справа) играют в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Висбадене Фото: Scherl/Global Look Press

Что известно о личной жизни шахматиста Алехина

Алехин впервые стал отцом в 1913 году. Матерью его дочери Валентины, в воспитании которой шахматист не участвовал, была баронесса Анна фон Севергин. Первой женой шахматиста стала Александра Батаева, работавшая делопроизводителем. Их брак был зарегистрирован в 1920-м. В следующем году супруги развелись, после чего Алехин женился на швейцарской писательнице Анне-Лизе Рюгг. Он расстался с ней после отъезда в Европу в 1921-м. В этом браке у шахматиста родился сын Александр. Он жил с матерью до ее смерти в 1934 году, а потом был отдан на попечение. Участие Алехина в жизни сына ограничивалось финансовой поддержкой и эпизодическими личными встречами во время редких поездок в Швейцарию.

Алехин прожил 10 лет с Надеждой Васильевой, однако их отношения не были официально оформлены. Последней женой гроссмейстера стала Грейс Висхар, вдова британского чайного плантатора. Она была старше супруга на 16 лет и считалась сильной шахматисткой. Этот брак серьезно улучшил материальное положение Алехина, так как Висхар получила большое наследство от первого мужа.

Почему Алехин прервал шахматную карьеру

Карьера будущего чемпиона мира прервалась из-за Первой мировой войны. На турнире в немецком Мангейме Алехин вместе с другими российскими шахматистами был задержан полицией как гражданин вражеской страны. Он провел два месяца в заключении, после чего его отпустили на родину.

До 1916 года Алехин выступал с показательными партиями и сеансами одновременной игры. Затем он отправился добровольцем на фронт в составе Красного Креста. Шахматист оказывал помощь пострадавшим, выносил раненых с поля боя, дважды был контужен. После выписки из больницы он вернулся в Москву. Алехин был награжден двумя Георгиевскими медалями и орденом Святого Станислава.

Из-за революции шахматист лишился привилегий правящего класса и состояния. В 1919 году Алехина арестовали и приговорили к расстрелу, однако он избежал казни благодаря вмешательству высокопоставленных чинов. В 1920-м гроссмейстера обвинили в содействии деникинской контрразведке. Впоследствии дело было прекращено, так как на допросе Алехин сумел доказать свою невиновность.

Шахматист не отказывался от сотрудничества с большевистской властью, однако решил покинуть страну при первой возможности. В 1921 году Алехин получил разрешение на выезд в Латвию, после чего отправился в Берлин.

Как шахматист Алехин стал чемпионом мира

После отъезда Алехина из Советского Союза началось его восхождение на шахматный олимп. Гроссмейстер одержал большое количество ярких побед. Один из крупнейших успехов — турнир в Баден-Бадене в 1925 году. В то время Алехин получил французское гражданство.

На чемпионате мира по шахматам 1927 года в Буэнос-Айресе российский шахматист Александр Алехин соревнуется с кубинским шахматистом Хосе Раулем Капабланкой Фото: Scherl/picture alliance/SZ Photo/TACC

Переговоры о проведении матча за шахматную корону между Алехиным и Капабланкой продолжались очень долго. В международном турнире в Нью-Йорке, который состоялся перед их очным противостоянием, оба шахматиста не проиграли ни одной партии. Капабланка стал первым, а Алехин — вторым.

Поединок за звание чемпиона мира прошел в Буэнос-Айресе в 1927 году. Кубинец считался фаворитом матча. В течение нескольких месяцев Алехин подробно изучил действующего чемпиона и обыграл его в первой партии. Затем Капабланка был дважды сильнее Александра (третья и шестая партии), после чего проиграл два раза подряд (11-я и 12-я). Впоследствии претендент на шахматную корону не упускал лидерства. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу Алехина.

Последняя партия была отложена на день. Капабланка не хотел слышать аплодисменты в адрес соперника и пытался оттянуть неприятную концовку. Когда Алехин прибыл на последнюю партию вместе с Васильевой, кубинца в зале не оказалось. Заместитель главного судьи вошел в зал и объявил, что Капабланка не придет. Он вручил русскому шахматисту письмо от соперника со следующим текстом: «29 ноября 1927 г. доктору А. Алехину. Дорогой господин Алехин! Я сдаю партию. Следовательно, вы — чемпион мира, и я поздравляю вас с успехом. Мой поклон госпоже Алехиной. Искренне Ваш X. Р. Капабланка».

Матч-реванш не состоялся. Алехин требовал повторной встречи с Капабланкой, однако между шахматистами началась вражда. Дело дошло до того, что гроссмейстеры отказывались выступать на одном турнире. В 1929 и 1934 годах Алехин дважды защитил титул чемпиона мира в поединках с выступавшим за Германию советским шахматистом Ефимом Боголюбовым. В 1935-м русский гроссмейстер неожиданно проиграл голландцу Максу Эйве, однако взял реванш два года спустя.

Почему Алехина хотели лишить титула чемпиона мира по шахматам

Общественность жестко осуждала деятельность Алехина во время Второй мировой войны. Его обвиняли в участии в турнирах на территориях, оккупированных Германией, а также в содействии фашистам. Все это привело к бойкоту — Алехина хотели лишить статуса чемпиона мира. Шахматист заявлял, что участвовал в соревнованиях, так как нуждался в деньгах. Он получил чудовищный удар по репутации и практически не участвовал в общественной жизни.

На чемпионате мира по шахматам 1929 года Александр Алехин (слева) играет против Ефима Боголюбова в берлинском кафе «Кёниг» Фото: Scherl/picture alliance/SZ Photo/ТАСС

От чего умер шахматист Алехин

23 марта 1946 года исполком ФИДЕ принял решение о проведении матча за звание чемпиона мира между Алехиным и советским гроссмейстером Михаилом Ботвинником. На следующее утро Александра нашли мертвым в гостиничном номере отеля «Парк» в Эшториле.

Причина смерти шахматиста по-прежнему является предметом обсуждения. Алехин много курил и пил, поэтому, по одной из версий, он скончался из-за сердечного приступа. По другой, причиной смерти стало удушье. При вскрытии патологоанатом обнаружил кусок непрожеванного мяса длиной в семь сантиметров, который перекрыл трахею шахматиста. Сторонники теории инфаркта стали утверждать, что сердечный приступ был вызван неудачным приемом пищи.

Кроме того, появились версии об убийстве Алехина. Ходили слухи, что французский отряд карателей наказал гроссмейстера за сотрудничество с немцами. По словам одного из официантов отеля, двое мужчин пытались узнать, сколько им нужно заплатить, чтобы добавить порошок в еду для одного господина. Сын Алехина считал, что отца настигла «рука Москвы». По другой версии, Алехин подавился едой и умер.

В конце 1980-х смерть гроссмейстера подробно исследовал переехавший в Португалию шахматист Кевин Спраггетт. Он обнаружил множество странностей. Спраггетт отметил, что в отеле, где умер Алехин, и во время вскрытия были совершены манипуляции. Он также задавался вопросом, почему чемпион мира не захотел позавтракать в ресторане, предпочел поесть в номере в одиночестве и мог ли подавиться мясом. В итоге Спраггетт пришел к выводу, что Алехин умер за пределами номера. По его мнению, после смерти шахматиста была проведена инсценировка. Версия, что он подавился едой, была придумана для того, чтобы избежать международного скандала.

