Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 01:52

Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране

CNN: девять человек получили травмы при взрыве на иранском заводе в Ширазе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На промышленном предприятии в иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали девять человек. Инцидент случился на заводе по заправке сжиженного газа, где внезапный взрыв спровоцировал масштабное возгорание, информирует телеканал CNN.

Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пожарным удалось своевременно локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние производственные цеха.

Двум пострадавшим потребовалась госпитализация в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи, тогда как еще семь человек получили необходимое амбулаторное лечение. В настоящее время пожарная служба Ирана проводит тщательное расследование для установления точных причин произошедшего взрыва.

Местные власти контролируют ситуацию и координируют работу всех экстренных служб. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для их жизни отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел мощный взрыв в многоквартирном доме. ЧП случилось на 14-м этаже, в результате чего была серьезно повреждена конструкция здания, расположенного на бульваре Космонавтов.

взрывы
газ
Иран
пострадавшие
