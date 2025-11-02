Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране CNN: девять человек получили травмы при взрыве на иранском заводе в Ширазе

На промышленном предприятии в иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали девять человек. Инцидент случился на заводе по заправке сжиженного газа, где внезапный взрыв спровоцировал масштабное возгорание, информирует телеканал CNN.

Спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пожарным удалось своевременно локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние производственные цеха.

Двум пострадавшим потребовалась госпитализация в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи, тогда как еще семь человек получили необходимое амбулаторное лечение. В настоящее время пожарная служба Ирана проводит тщательное расследование для установления точных причин произошедшего взрыва.

Местные власти контролируют ситуацию и координируют работу всех экстренных служб. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для их жизни отсутствуют.

