01 ноября 2025 в 09:08

В США объяснили, почему украинцы перестали верить Зеленскому

Подполковник Дэвис: украинцы перестают верить Зеленскому из-за действий ТЦК

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Принудительная мобилизация и злоупотребления со стороны сотрудников ТЦК (аналог военкоматов) подрывают рейтинги одобрения президента Украины Владимира Зеленского, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. На своем YouTube-канале Deep Dive военный сообщил, что украинское командование направляет людей на гибель, а население начинает задавать властям неудобные вопросы о целях и смысле продолжающихся боевых действий.

По мнению Дэвиса, поскольку украинское командование направляет людей на гибель, граждан интересует, почему сам президент не находится на передовой. Военный эксперт также отметил, что многие граждане уже не понимают, почему призыву подвергается все больше молодежи, в то время как сотрудники ТЦК остаются в тылу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сам отправился в зону боевых действий после того, как обещал Зеленскому, что украинские силы в Димитрове будут деблокированы и вернут контроль на Покровском направлении. Действиями украинской армии он намерен руководить лично. В Минобороны России не прокомментировали данную информацию.

