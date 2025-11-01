Стало известно о тюремной работе P. Diddy Рэпер P. Diddy сменил образ и начал работать в тюремной прачечной в Нью-Джерси

Скандально известный рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), отбывающий 50-месячный срок за торговлю людьми, устроился работать в прачечную в тюрьме штата Нью-Джерси, сообщает портал TMZ. Музыкант был переведен в учреждение с менее строгим режимом и программой лечения наркозависимости.

На опубликованном изданием фото видно, что 55-летний Комбс заметно изменил образ — он носит оранжевую шапку, темную куртку и отрастил седеющую бороду. В материале говорится, что это первое четкое изображение рэпера после его ареста в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что P. Diddy, который был приговорен к более чем четырем годам тюремного заключения, был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания. Там он будет отбывать оставшийся срок. В этой тюрьме также есть программа лечения зависимости от наркотиков.

После освобождения из исправительного учреждения P. Diddy планирует запустить платформу на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать людям. Соответствующие намерения музыканта раскрыл его бывший сокамерник китайский бизнесмен Майлз Го.