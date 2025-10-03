P. Diddy захотел создать вместе с сокамерником ИИ-проект «для помощи людям»

Клуб «Валдай»
Рэпер P. Diddy планирует создать свою ИИ-платформу после выхода из тюрьмы

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) вынашивает планы по созданию платформы на базе искусственного интеллекта, предназначенной для помощи людям, после своего освобождения из тюрьмы, заявил его сокамерник, китайский предприниматель Майлз Го. Они с музыкантом находятся в одной камере в федеральной тюрьме Бруклина и провели вместе почти 200 дней, сообщает Financial Times.

В своем обращении на имя судьи Аруна Субраманяна, который курировал судебный процесс по делу рэпера, Го охарактеризовал P. Diddy как «очень доброго, чуткого и гениального человека». По словам бизнесмена, музыкант неоднократно задавался вопросом, смогут ли они после выхода на свободу реализовать проект ИИ-платформы.

Го подчеркнул, что задуманная платформа будет носить не только коммерческий, но и благотворительный характер. Кроме того, китаец отметил необычную организованность Комбса, который проводит для заключенных курс самопомощи под названием «Свободная игра с Diddy».

Ранее сообщалось, что американские прокуроры потребовали осудить P. Diddy на 11 лет тюремного заключения. Также сторона обвинения запросила для него штраф в размере $500 тыс. (около 42 млн рублей). Судья Субраманян должен вынести решение по делу музыканта 3 октября.

