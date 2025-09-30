Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:07

Назван тюремный срок для P. Diddy, который запросили прокуроры

Прокуроры запросили для P. Diddy 11 лет тюрьмы

P. Diddy P. Diddy Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские прокуроры потребовали осудить рэпера P. Diddy (Шона Комбса) на 11 лет тюремного заключения. Также сторона обвинения запросила для него штраф в размере $500 тыс. (около 42 млн рублей), сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, судья Арун Субраманян должен вынести решение по делу музыканта 3 октября. Журналисты добавили, что федеральные прокуроры запросили для исполнителя наказание в виде «не менее 135 месяцев лишения свободы».

Ранее адвокаты рэпера подали ходатайство о его освобождении сразу после оглашения приговора. Правозащитники указали, что музыкант уже провел более года в заключении. Отмечается, что Коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена ранее признала P. Diddy виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения.

Также сообщалось, что суд Нью-Йорка отказал музыканту в освобождении под залог до вынесения приговора. Представители обвинения настаивали на содержании под стражей, чтобы P. Diddy не сбежал за границу. Кроме того, рэпер отказался от сделки по признанию вины за три дня до суда. Детали отклоненного соглашения не разглашаются.

Шон Комбс
суды
США
приговоры
