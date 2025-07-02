Присяжные огласили приговор P. Diddy

Обстановка у здания суда, где оглашают приговор рэперу P. Diddy (Шон Комбс). 2 июля 2025 года

Коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена признала американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения, сообщает Sky News. Теперь вместо пожизненного срока ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Комбс признан виновным в организации транспортировки людей для занятия проституцией, но избежал более тяжких обвинений — в торговле людьми и вымогательстве. Хотя ему грозит до 10 лет лишения свободы, адвокаты надеются, что смогут добиться для него условного срока.

Как передает Sky News, во время оглашения решения Комбс выглядел расстроенным, вину он не признал. Защита рэпера добивается его освобождения до окончательного приговора.

Ранее стало известно, что P. Diddy смог поговорить с матерью и детьми, присутствовавшими в зале суда, пообещав первой, что с ним все будет в порядке. Отмечается, что адвокаты артиста разрабатывают дальнейшую стратегию защиты. Судья Арун Субраманиан призвал присяжных продолжить обсуждение, сохраняя объективность, и отказался принимать частичный вердикт.