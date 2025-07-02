Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 18:03

Присяжные огласили приговор P. Diddy

Коллегия присяжных признала P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов обвинения

Обстановка у здания суда, где оглашают приговор рэперу P. Diddy (Шон Комбс). 2 июля 2025 года Обстановка у здания суда, где оглашают приговор рэперу P. Diddy (Шон Комбс). 2 июля 2025 года Фото: Yuki Iwamura/AP/TASS

Коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена признала американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения, сообщает Sky News. Теперь вместо пожизненного срока ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Комбс признан виновным в организации транспортировки людей для занятия проституцией, но избежал более тяжких обвинений — в торговле людьми и вымогательстве. Хотя ему грозит до 10 лет лишения свободы, адвокаты надеются, что смогут добиться для него условного срока.

Как передает Sky News, во время оглашения решения Комбс выглядел расстроенным, вину он не признал. Защита рэпера добивается его освобождения до окончательного приговора.

Ранее стало известно, что P. Diddy смог поговорить с матерью и детьми, присутствовавшими в зале суда, пообещав первой, что с ним все будет в порядке. Отмечается, что адвокаты артиста разрабатывают дальнейшую стратегию защиты. Судья Арун Субраманиан призвал присяжных продолжить обсуждение, сохраняя объективность, и отказался принимать частичный вердикт.

США
суды
присяжные
рэперы
P.Diddy
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Венгрии рассказали, когда можно было завершить украинский конфликт
Разъяренный житель Камчатки гонялся за сбежавшей лисой-блогером
В российском городе школьников пришлось доставлять на пересдачу с полицией
Раскрыты детали из жизни причастной к подрыву экс-мэра Луганска
«Пережила шок»: туристка из России рассказала о гидросамолетах на Мальдивах
Эксперты выяснили, сколько американцев готовы поддержать новую партию Маска
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.