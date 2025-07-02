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02 июля 2025 в 17:49

P. Diddy обратился к маме и детям в зале суда

Рэпер P. Diddy пообещал матери, что с ним все будет в порядке

P. Diddy (Шон Комбс) P. Diddy (Шон Комбс) Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

После очередного судебного заседания рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) поговорил с матерью и детьми, присутствовавшими в зале суда, пообещав первой, что с ним все будет в порядке, пишет Daily Mail. Судебный процесс над 55-летним музыкантом подходит к финалу.

Адвокаты артиста разрабатывают дальнейшую стратегию защиты. Судья Арун Субраманиан призвал присяжных продолжить обсуждение, сохраняя объективность, и отказался принимать частичный вердикт.

В зале суда находились шестеро взрослых детей обладателя трех премий «Грэмми» и его мать Дженис Комбс. Перед уходом рэпер обратился к детям, сидевшим во втором ряду, и шепотом обменялся с ними несколькими словами. Затем он наклонился к матери, заверив, что с ним все будет хорошо. Также он сказал ей, что любит ее.

Ранее рэпер отказался от сделки по признанию вины за три дня до суда. Детали отклоненного соглашения не разглашаются. Судья Арун Субраманиан спросил P. Diddy, отказывается ли он от предложения федеральных прокуроров, которое избавило бы его от большого тюремного срока.

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