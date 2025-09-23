Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:34

P. Diddy может выйти на свободу сразу после вынесения приговора

NYP: адвокаты P. Diddy попросили о его освобождении после оглашения приговора

P. Diddy (Шон Комбс) P. Diddy (Шон Комбс) Фото: Ian West/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокаты рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, подали ходатайство о его освобождении сразу после оглашения приговора, запланированного на 3 октября. Правозащитники указывают, что музыкант уже провел более года в в заключении, сообщает New York Post.

Он отсидел больше года в одной из самых печально известных тюрем США, но извлек из этого наказания максимум пользы, — приводит издание текст письма.

Коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена ранее признала P. Diddy виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения. Вместо пожизненного срока ему грозит до 10 лет тюрьмы, однако адвокаты уверены, что даже это будет слишком строгим наказанием и Комбсу лучше вернуться домой к своей семье, чтобы он мог «продолжить лечение».

Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка отказал музыканту в освобождении под залог до вынесения приговора. Представители обвинения настаивали на содержании под стражей, чтобы P. Diddy не сбежал за границу.

