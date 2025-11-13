Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 08:16

В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy

Дату освобождения рэпера P. Diddy перенесли с мая на июнь 2028 года

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дату освобождения американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) перенесли на месяц позже — с мая на июнь 2028 года, сообщает издание Page Six. По его информации, официальные причины неизвестны, но дату изменили сразу после того, как рэпер оказался в заголовках газет из-за предполагаемого нарушения многочисленных тюремных правил.

Дата освобождения Шона «Дидди» Комбса из тюрьмы перенесена <…> на 4 июня 2028 года. <…> Это произошло сразу после того, как рэпер оказался в заголовках газет из-за предполагаемого нарушения многочисленных тюремных правил, — говорится в материале.

Ранее американские СМИ сообщали, что P. Diddy может оказаться на свободе на год раньше ожидаемого срока. Дело в том, что прохождение программы реабилитации дает право на досрочное освобождение. Срок P. Diddy, осужденного за организацию проституции, заканчивается в мае 2028 года.

До этого стало известно, что музыкант был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания. Там он будет отбывать оставшийся срок более чем четырехлетнего заключения. Учреждение известно тем, что в нем действует программа лечения наркотической зависимости.

