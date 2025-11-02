Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:50

Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике

P. Diddy P. Diddy Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые за несколько месяцев папарацци удалось сфотографировать рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) на территории тюрьмы, где он отбывает наказание, сообщает TMZ. Комбс был заключен под стражу в сентябре, и прежде его фотографии не появлялись в общем доступе.

На опубликованных снимках рэпер выглядит значительно постаревшим: у него впали скулы и отросла седая борода. Фотография сделана в момент прогулки P. Diddy по внутренней территории исправительного учреждения.

Ранее суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к более чем четырем годам тюрьмы за организацию транспортировки людей для занятий проституцией. Приговор оказался значительно мягче требований обвинения, настаивавшего на сроке свыше 11 лет, и строже предложения защиты о 14 месяцах заключения. При этом по более тяжким статьям, включая торговлю людьми, музыкант был оправдан.

Позднее осужденного рэпера перевели в федеральную тюрьму Форт-Дикс в Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания, где он будет отбывать оставшийся срок. Учреждение также предоставляет программу лечения наркотической зависимости.

