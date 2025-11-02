Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике

Впервые за несколько месяцев папарацци удалось сфотографировать рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) на территории тюрьмы, где он отбывает наказание, сообщает TMZ. Комбс был заключен под стражу в сентябре, и прежде его фотографии не появлялись в общем доступе.
На опубликованных снимках рэпер выглядит значительно постаревшим: у него впали скулы и отросла седая борода. Фотография сделана в момент прогулки P. Diddy по внутренней территории исправительного учреждения.
Ранее суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к более чем четырем годам тюрьмы за организацию транспортировки людей для занятий проституцией. Приговор оказался значительно мягче требований обвинения, настаивавшего на сроке свыше 11 лет, и строже предложения защиты о 14 месяцах заключения. При этом по более тяжким статьям, включая торговлю людьми, музыкант был оправдан.
Позднее осужденного рэпера перевели в федеральную тюрьму Форт-Дикс в Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания, где он будет отбывать оставшийся срок. Учреждение также предоставляет программу лечения наркотической зависимости.