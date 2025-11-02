Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике Рэпера P. Diddy впервые сфотографировали на территории тюрьмы после ареста

Впервые за несколько месяцев папарацци удалось сфотографировать рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) на территории тюрьмы, где он отбывает наказание, сообщает TMZ. Комбс был заключен под стражу в сентябре, и прежде его фотографии не появлялись в общем доступе.

На опубликованных снимках рэпер выглядит значительно постаревшим: у него впали скулы и отросла седая борода. Фотография сделана в момент прогулки P. Diddy по внутренней территории исправительного учреждения.

Ранее суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к более чем четырем годам тюрьмы за организацию транспортировки людей для занятий проституцией. Приговор оказался значительно мягче требований обвинения, настаивавшего на сроке свыше 11 лет, и строже предложения защиты о 14 месяцах заключения. При этом по более тяжким статьям, включая торговлю людьми, музыкант был оправдан.

Позднее осужденного рэпера перевели в федеральную тюрьму Форт-Дикс в Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания, где он будет отбывать оставшийся срок. Учреждение также предоставляет программу лечения наркотической зависимости.