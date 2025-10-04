Рэпера P. Diddy приговорили к тюремному сроку

Суд Нью-Йорка назначил рэперу Шону Комбсу (P. Diddy) наказание в виде 50 месяцев лишения свободы за организацию перевозки женщин для проституции, передает New York Post. Представители обвинения ходатайствовали о назначении музыкальному продюсеру срока свыше 11 лет, тогда как адвокаты настаивали на 14 месяцах тюремного заключения.

Шон «Diddy» Комбс приговорен к 50 месяцам тюремного заключения, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что P. Diddy вынашивает планы по созданию платформы на базе искусственного интеллекта, предназначенной для помощи людям, после своего освобождения из тюрьмы. Об этом рассказал его сокамерник, китайский предприниматель Майлз Го.

До этого сообщалось, что американские прокуроры потребовали осудить P. Diddy на 11 лет тюремного заключения. Также сторона обвинения запросила для него штраф в размере $500 тыс. (около 42 млн рублей).

Между тем адвокаты рэпера подали ходатайство о его освобождении сразу после оглашения приговора. Правозащитники указали, что музыкант уже провел более года в заключении. Отмечается, что Коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена ранее признала P. Diddy виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения.