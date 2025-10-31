Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:33

Скандального рэпера перевели в тюрьму с менее строгим режимом

NBC: рэпера P. Diddy перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности

P. Diddy P. Diddy Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, который был приговорен к более чем четырем годам тюремного заключения, переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания, передает NBC со ссылкой на источники. Там он будет отбывать оставшийся срок. В этой тюрьме также есть программа лечения зависимости от наркотиков.

3 октября суд Нью-Йорка приговорил Комбса к более чем четырем годам тюремного заключения за организацию транспортировки людей для занятий проституцией. Защита просила о более мягком наказании, предлагая 14 месяцев заключения, в то время как обвинение настаивало на сроке свыше 11 лет.

В июле прошлого года суд присяжных вынес обвинительный вердикт музыканту по двум эпизодам, связанным с транспортировкой людей для занятия проституцией. Однако по более серьезным обвинениям, которые могли привести к пожизненному заключению, включая вымогательство и торговлю людьми, он был оправдан.

Ранее сообщалось, что рэпер может выйти на свободу досрочно. Его ожидаемая дата освобождения из бруклинского изолятора — 8 мая 2028 года. Срок может быть сокращен, если его переведут в учреждение с менее строгим режимом и он завершит программу реабилитации для наркозависимых. Успешное завершение программы сократит срок на год.

