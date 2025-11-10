Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет

Джессика Альба рассекретила возлюбленного, который младше ее на 11 лет Джессика Альба впервые вышла в свет с возлюбленным актером Дэнни Рамиресом

Голливудская актриса Джессика Альба впервые вышла в свет со своим новым избранником и поделилась снимками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На благотворительном гала-вечере Baby2Baby в Лос-Анджелесе звезду сопровождал актер Дэнни Рамирес, который моложе ее на 11 лет.

О романе Альбы и Рамиреса стало известно весной 2025 года. Летом их впервые заметили вместе возле дома актера. Тем не менее пара не давала комментариев по этому поводу, но публичное появление на мероприятии подтвердило их отношения.

У Альбы трое детей от бывшего мужа, кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года она сообщила о разводе после 20 лет брака. Они указали в документах «непримиримые разногласия» как причину расставания. Опеку над детьми супруги запросили совместную.

Ранее стало известно, что певица Дженнифер Лопес не намерена возобновлять романтические отношения с бывшим мужем Беном Аффлеком. Сейчас артистка сосредоточена на семье и работе, сохраняя при этом с экс-супругом исключительно дружеские и профессиональные отношения.