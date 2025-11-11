P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока P. Diddy может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) может оказаться на свободе на год раньше ожидаемого срока, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря знаменитости. Дело в том, что прохождение программы реабилитации дает право на досрочное освобождение. Срок P. Diddy, осужденного за организацию проституции, заканчивается в мае 2028 года.

Мистер Комбс — активный участник программы помощи при наркозависимости в стационаре и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. <…> Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам, — сообщил пресс-секретарь.

Ранее музыкант был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси с менее строгим режимом содержания. Там он будет отбывать оставшийся срок более чем четырехлетнего заключения. Учреждение известно тем, что в нем действует программа лечения наркотической зависимости.

До этого появилась информация, что P. Diddy занял пост помощника священника в тюрьме Форт-Дикс. Журналисты уточнили, что в исправительных учреждениях эта должность считается престижной. В его обязанности входит поддержание порядка в церковной библиотеке и кабинете священника.