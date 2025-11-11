Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:29

P. Diddy получил престижную должность в тюрьме

P. Diddy стал помощником священника в тюрьме

Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) занял пост помощника священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, передает CBS News со ссылкой на источники. Журналисты уточнили, что за решеткой эта должность считается престижной.

По информации издания, в обязанности Комбса входит поддержание порядка в церковной библиотеке, кабинете священника, а также помощь в ведении учета. Часто у помощников священнослужителей за решеткой есть кабинет с кондиционером, также они получают еду после церемоний.

На канале также отметили, что через три дня после помещения под стражу рэпер нарушил правила тюрьмы и связался с тремя неизвестными абонентами по телефону. По информации журналистов, артист просил передать ему деньги во время встречи, что также запрещено. Позже P. Diddy заявил, что вместе с адвокатами готовил заявление к прессе.

Ранее суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к более чем четырем годам тюрьмы за организацию транспортировки людей для занятий проституцией. Приговор оказался значительно мягче требований обвинения, настаивавшего на сроке свыше 11 лет, и строже предложения защиты о 14 месяцах заключения. При этом по более тяжким статьям, включая торговлю людьми, музыкант был оправдан.

Шон Комбс
тюрьмы
США
священники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.