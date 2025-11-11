P. Diddy получил престижную должность в тюрьме

Рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) занял пост помощника священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, передает CBS News со ссылкой на источники. Журналисты уточнили, что за решеткой эта должность считается престижной.

По информации издания, в обязанности Комбса входит поддержание порядка в церковной библиотеке, кабинете священника, а также помощь в ведении учета. Часто у помощников священнослужителей за решеткой есть кабинет с кондиционером, также они получают еду после церемоний.

На канале также отметили, что через три дня после помещения под стражу рэпер нарушил правила тюрьмы и связался с тремя неизвестными абонентами по телефону. По информации журналистов, артист просил передать ему деньги во время встречи, что также запрещено. Позже P. Diddy заявил, что вместе с адвокатами готовил заявление к прессе.

Ранее суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к более чем четырем годам тюрьмы за организацию транспортировки людей для занятий проституцией. Приговор оказался значительно мягче требований обвинения, настаивавшего на сроке свыше 11 лет, и строже предложения защиты о 14 месяцах заключения. При этом по более тяжким статьям, включая торговлю людьми, музыкант был оправдан.