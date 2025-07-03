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03 июля 2025 в 02:38

Суд отказал P. Diddy в освобождении под залог

P. Diddy (Шон Комбс) P. Diddy (Шон Комбс) Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Нью-Йорке отказал рэперу и продюсеру P. Diddy (Шону Комбсу) в освобождении под залог до вынесения приговора, передает телеканал Fox News. Представители обвинения настаивали на содержании под стражей, поскольку считают, что артист может покинуть страну, обладая достаточными средствами и возможностями.

Дату вынесения приговора назначили на 3 октября, но адвокаты Комбса могут попросить перенести заседание на более ранний срок. Обвинение рассчитывает на лишение свободы рэпера примерно на пять лет.

Ранее коллегия присяжных заседателей Федерального суда Манхэттена признала P. Diddy виновным лишь по двум из пяти пунктов обвинения. Теперь вместо пожизненного срока ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также рэпер отказался от сделки по признанию вины за три дня до суда. Детали отклоненного соглашения не разглашаются. Судья Арун Субраманиан спросил P. Diddy, отказывается ли он от предложения федеральных прокуроров, которое избавило бы его от большого тюремного срока.

Помимо этого стало известно, что P. Diddy смог поговорить с матерью и детьми, присутствовавшими в зале суда, пообещав первой, что с ним все будет в порядке. Отмечается, что адвокаты артиста разрабатывают дальнейшую стратегию защиты.

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