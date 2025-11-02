Фаза Луны сегодня, 2 ноября 2025 года. Идем в театр, ждем прибыль

Сегодня, 2 ноября, в 15:32 по временному поясу Москвы Луна начнет отсчет 13-х лунных суток этого цикла. Они будут длиться на 7 минут дольше стандартных суток.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

В 13-й лунный день Луна перейдет под влияние упрямого и уверенного в себе Овна. Растущая фаза почти завершена — уже в середине следующей недели наступит полнолуние.

Характеристика 13-го лунного дня

13-е лунные сутки идеально подходят только для одного вида деятельности — общения во всех его проявлениях. Смело можно планировать организацию вечеринок, посещение концертов и спектаклей, деловые переговоры, обучение, экскурсии и любые другие виды вращения в социуме.

Бизнес и деньги перед полнолунием

Отлично пойдет командная работа, повышение квалификации, получение новых навыков, предполагающее обучение в коллективе. Благоприятно совершение любых финансовых операций и сделок. Вы либо получите хорошую прибыль без проблем, либо совершите полезное приобретение, которое быстро окупит себя.

Фаза Луны сегодня, 2 ноября 2025 года. Идем в театр, ждем прибыль Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Здоровье и красота на пике роста Луны

Отличное время для уходовых и омолаживающих процедур. Успешной будет смена имиджа на более молодежный.

Свадьба и отношения в середине лунного цикла

Брак заключать в этот день не рекомендуется, а вот любые виды общения и взаимодействия с родственниками принесут хорошее настроение.

Природа и лунный цикл

Рыбалка по-прежнему не принесет удачи. У садоводов благополучно пройдет посадка растений, которые можно высаживать прямо в снег, например пионов. Собачникам и «котоводам» рекомендуется проверить состояние зубов питомцев и, если из пасти идет неприятный запах или имеется темный налет у десен, записаться к ветеринару на чистку зубов.

