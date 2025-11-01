Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 23:47

Полеты временно прекращены над одним из российских городов

Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Саратова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Введенные ограничения затронут расписание регулярных и чартерных рейсов, выполняемых из саратовского аэропорта и принимаемых им. Пассажирам, у которых запланированы авиаперелеты через воздушную гавань Саратова, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Авиакомпании, осуществляющие полеты через данный аэропорт, уже уведомлены о введенных ограничениях. Они проводят соответствующую работу по информированию пассажиров. Ожидается, что информация о сроках действия ограничений и полном восстановлении нормального режима работы аэропорта будет сообщена дополнительно.

Ранее работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была временно парализована из-за обнаружения беспилотного летательного аппарата в его воздушном пространстве. По данным информационного агентства DPA, инцидент привел к значительным изменениям воздушного движения и перенаправлению рейсов.

Саратов
аэропорты
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песни на русском, помощь ВСУ, любовь к Америке: как сейчас живет Наргиз
Приметы 2 ноября: Артемьев день — квасим капусту и отказываемся от картошки
Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Комбриг ВСУ попытался свалить вину за гибель своих солдат на других
Тренер ЦСКА оценил игру своей команды против «Локомотива-Кубани»
Фаза Луны сегодня, 2 ноября 2025 года. Идем в театр, ждем прибыль
Мосбиржа определилась с выбором новой штаб-квартиры
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 ноября 2025 года
Россия добавила в санкционный список двух граждан Украины
Рак, пять операций, загулы Ягудина, тяжелые роды: как живет Тотьмянина
Полеты временно прекращены над одним из российских городов
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Россию
Гладков рассказал об актуальной ситуации с Белгородским водохранилищем
Станкович, прощай? «Краснодар» — «Спартак», кто фаворит встречи
«Соперник был лучше»: в «Локомотиве-Кубани» объяснили поражение от ЦСКА
Захарова от лица России выразила поддержку Венесуэле в борьбе с США
Посольство РФ на Кубе отреагировало на забастовку туристов
В Зеленограде произошел серьезный пожар с жертвами
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.