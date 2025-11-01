Полеты временно прекращены над одним из российских городов Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Саратова

В международном аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Введенные ограничения затронут расписание регулярных и чартерных рейсов, выполняемых из саратовского аэропорта и принимаемых им. Пассажирам, у которых запланированы авиаперелеты через воздушную гавань Саратова, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Авиакомпании, осуществляющие полеты через данный аэропорт, уже уведомлены о введенных ограничениях. Они проводят соответствующую работу по информированию пассажиров. Ожидается, что информация о сроках действия ограничений и полном восстановлении нормального режима работы аэропорта будет сообщена дополнительно.

