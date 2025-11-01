Захарова назвала кредиты ЕС Киеву спонсированием терроризма

Давая кредиты Киеву, Евросоюз спонсирует террористов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат приравняла финансовую помощь Европейского союза Украине к прямой поддержке террористической деятельности, сообщает корреспондент NEWS.ru.

ЕС каждый день занят только одним: как еще больше денег вложить в киевский режим. Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются, — высказалась Захарова.

Ранее представитель министерства предупредила, что Москва обязательно даст ответ, направленный на компенсацию ущерба, в случае «грабежа» активов РФ Евросоюзом. В МИД РФ отреагировали на сообщения, что в Европе обсуждается возможность предоставления финансовой помощи Украине за счет денег с замороженных российских счетов.

До этого журнал Economist сообщил, что у Киева к февралю 2026 года могут закончиться деньги на военные действия. Два из трех источников финансирования — помощь Соединенных Штатов и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению по поводу финансирования.