01 ноября 2025 в 17:30

«Привыкли грабить»: сенатор о блокировке счетов россиян в европейском банке

Сенатор Джабаров назвал незаконной блокировку счетов россиян в банке Revolut

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блокировка счетов граждан России в европейском банке Revolut является незаконной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Евросоюз потерял контроль над своими действиями, поскольку его санкции не оказывают разрушительного воздействия на РФ.

[Блокировка счетов Revolut] незаконна. Это грубейшее нарушение всех существующих правил. Я понимаю, что ЕС уже в разносе. У них ничего не получается: не работают ни пакеты санкций, ни американские ограничения против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», не работают персональные санкции. Они понимают, что в военном плане Россию не победить и что мы продолжаем наступать на линии боевого соприкосновения на Украине. И вот изгаляются из последних сил. Но за все же придется рано или поздно отвечать, в том числе и за блокировку личных счетов граждан. При чем здесь граждане? — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что страдания людей из-за недовольства ЕС российскими политиками являются недоразумением, которое, безусловно, будет устранено. В конечном счете, по словам сенатора, это станет ценным уроком для россиян, которые в настоящее время хранят свои сбережения в европейских банках.

ЕС всегда воровал на мировой арене, грабил. Сейчас они пытаются похитить накопления нашего государства, средства в размере нескольких сотен миллиардов. Это обычное воровство, они не могут без хищений. Для всех это будет прекрасный пример. Кстати, и для остального мира тоже, что иметь дело с европейцами опасно. Это страны, которые привыкли грабить другие народы, — заключил Джабаров.

Ранее европейский банк Revolut начал массово блокировать счета граждан России. Ограничения в первую очередь коснулись тех, кто постоянно живет в странах Евросоюза по долгосрочным визам или видам на жительство.

