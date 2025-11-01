Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке

Европейский банк Revolut начал массово блокировать счета российских клиентов, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Новые ограничения затронули в первую очередь граждан РФ, постоянно проживающих на территории стран Евросоюза на основании долгосрочных виз или видов на жительство.

По данным авторов, банк направил своим клиентам уведомления с требованием предоставить копии документов, подтверждающих легальность их пребывания в ЕС. После этого последовали официальные извещения о полном прекращении обслуживания и закрытии всех банковских счетов.

Как отмечается в публикации, многие российские клиенты ранее получали от службы поддержки банка заверения о сохранении обслуживания, несмотря на введение 19-го пакета санкций ЕС. Отмечалось, что Revolut, функционирующий как цифровая банковская платформа без традиционной сети отделений, до недавнего времени оставался одной из немногих европейских кредитных организаций, продолжавших обслуживать российских клиентов.

Ранее россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах. Многие клиенты жаловались, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а в некоторых случаях — на срок около полугода.