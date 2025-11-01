Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС

Россияне смогут вернуть деньги со счетов в банках Европейского союза только при смене гражданства, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, в рамках нового пакета санкций ЕС перешел к тактике полной блокировки активов.

Дело в том, что предыдущая тактика европейских регуляторов состояла в том, чтобы заморозить счета и операции, тем самым психологически и финансово повлиять на россиян. Прошло достаточно много времени, и сейчас в рамках нового пакета санкций ЕС перешел к более серьезной тактике. Существует высокая вероятность того, что счета уже не разморозятся. Вернуть средства будет возможно только в каких-то специальных правовых режимах, например при смене гражданства, — пояснил Бархота.

Он отметил, что большинство россиян, использовавших счета в европейской юрисдикции, уже давно получили вид на жительство в странах ЕС. По его словам, новые ограничения затронут лишь незначительное число граждан, которые по-прежнему сохраняют российские паспорта.

Россияне, которые использовали счета в европейской юрисдикции, уже давно отказались от статуса резидентов РФ, получив ВНЖ в странах ЕС. Поэтому влияние на тех, кто по-прежнему сохраняет гражданство России, невелико, таких просто единицы, — резюмировал Бархота.

Ранее сообщалось, что европейский банк Revolut начал массово блокировать счета российских клиентов. Новые ограничения затронули в первую очередь граждан РФ, постоянно проживающих на территории стран Евросоюза на основании долгосрочных виз или видов на жительство.