Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 17:31

Экономист ответил, есть ли у россиян шанс вернуть средства со счетов в ЕС

Экономист Бархота: вернуть деньги со счетов в ЕС можно при смене гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут вернуть деньги со счетов в банках Европейского союза только при смене гражданства, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, в рамках нового пакета санкций ЕС перешел к тактике полной блокировки активов.

Дело в том, что предыдущая тактика европейских регуляторов состояла в том, чтобы заморозить счета и операции, тем самым психологически и финансово повлиять на россиян. Прошло достаточно много времени, и сейчас в рамках нового пакета санкций ЕС перешел к более серьезной тактике. Существует высокая вероятность того, что счета уже не разморозятся. Вернуть средства будет возможно только в каких-то специальных правовых режимах, например при смене гражданства, — пояснил Бархота.

Он отметил, что большинство россиян, использовавших счета в европейской юрисдикции, уже давно получили вид на жительство в странах ЕС. По его словам, новые ограничения затронут лишь незначительное число граждан, которые по-прежнему сохраняют российские паспорта.

Россияне, которые использовали счета в европейской юрисдикции, уже давно отказались от статуса резидентов РФ, получив ВНЖ в странах ЕС. Поэтому влияние на тех, кто по-прежнему сохраняет гражданство России, невелико, таких просто единицы, — резюмировал Бархота.

Ранее сообщалось, что европейский банк Revolut начал массово блокировать счета российских клиентов. Новые ограничения затронули в первую очередь граждан РФ, постоянно проживающих на территории стран Евросоюза на основании долгосрочных виз или видов на жительство.

россияне
Евросоюз
санкции
банки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роман с Акиньшиной, суд, тур по России: куда пропал актер Данила Козловский
Труп без головы и две мертвые девочки: главные ЧП недели
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.