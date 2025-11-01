Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 20:24

Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск

Коц: спецназ ГУР пытался совершить высадку с вертолета UH-60 Black Hawk

Фото: U. S. Navy/Global Look Press

Спецназ ГУР Украины пытался совершить высадку под Красноармейском (украинское название — Покровск) с военного вертолета США UH-60 Black Hawk, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Его стоимость оценивается почти в $22 млн (1,7 млрд рублей).

Официально о поставках этих машин Киеву никогда не сообщалось, но известно, что спецслужбы незалежной давно используют несколько бортов, — сообщил Коц.

Этот вертолет способен выполнять задачи разведки, переброски спецгрупп, а также участвовать в радиоэлектронной борьбе. В марте 2024 года один UH-60 был сбит в районе Лукашовки в Сумской области, добавил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ пресекли высадку спецназа ГУР. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Были ликвидированы все 11 человек. Военкор Александр Коц поделился кадрами, на которых видно, как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что высадка спецназа является самоубийственной акцией. Однако, по его словам, не исключено, что ВСУ могут вновь попытаться реализовать задуманный план.

