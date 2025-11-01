Банкам предложили новые меры проверки клиентов для борьбы с дропперами

Банкам направлены рекомендации по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов, чтобы предотвратить использование банковских карт и счетов дропперами, передает пресс-служба российского Центробанка. В частности, организации должны сделать так, чтобы активация карт, оформленных в рамках зарплатных проектов, могла осуществляться лишь настоящим владельцем после завершения всех процедур идентификации.

Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла скрытой формой конкурентной борьбы скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. Представитель Wildberries&Russ Евгений Этин заявил, что регулировать следует всех с точки зрения справедливости.