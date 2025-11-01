Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:05

Банкам предложили новые меры проверки клиентов для борьбы с дропперами

ЦБ РФ призвал банки усилить контроль за идентификацией клиентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банкам направлены рекомендации по усилению контроля за процедурой идентификации клиентов, чтобы предотвратить использование банковских карт и счетов дропперами, передает пресс-служба российского Центробанка. В частности, организации должны сделать так, чтобы активация карт, оформленных в рамках зарплатных проектов, могла осуществляться лишь настоящим владельцем после завершения всех процедур идентификации.

Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы готовы договариваться с банками «без насильственных действий со стороны государства». До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина сочла скрытой формой конкурентной борьбы скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. Представитель Wildberries&Russ Евгений Этин заявил, что регулировать следует всех с точки зрения справедливости.

банки
дропперы
рекомендации
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько задолжала Москва государству
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска предположил, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
С россиян собрали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Стало известно последнее пристанище Андрея Гриневича
Лолита раскрыла, как из-за скандала с Цекало предстала голой перед полицией
Погода в Москве в воскресенье, 2 ноября: ждать сильные ветра и ливни
Сменить обстановку: ангарский маньяк увеличил список своих жертв
«Я видел, что ему больно»: Бурунов рассказал о подвиге Попова
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.