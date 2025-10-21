Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 11:53

Стало известно, сколько денег взыскали с дропперов в России

Прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские прокуроры через суды взыскали более миллиарда рублей с дропперов, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. По его словам, преступники помогали мошенникам дистанционно получать украденные деньги, передает ТАСС.

Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей, — уточнил генпрокурор.

Гуцан подчеркнул, что прокурорские иски стали важным инструментом в борьбе с кибермошенничеством. За последние три года суды накопили значительный опыт по взысканию с дропперов незаконно полученных средств.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о росте числа мошеннических схем с «лотереями» и «подарками» от имени известных брендов в интернете. Злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры и соцсети, заманивая пользователей на фишинговые сайты, которые собирают личные и банковские данные. Чтобы избежать проблем, Немкин рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и использовать антивирусные программы.

Вместе с тем киберэксперт Павел Андреев посоветовал не паниковать в случае мошенничества и попытаться сохранить все улики: подозрительные письма, скриншоты уведомлений и переписки. Затем нужно обратиться в службу поддержки, чтобы заблокировать подозрительный аккаунт, и сменить пароли на всех связанных сервисах.

суды
прокуроры
взыскания
дропперы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый безопасный маршрут для самолета Путина в Венгрию
«Несомненно»: Лавров спрогнозировал исход СВО
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.