Стало известно, сколько денег взыскали с дропперов в России Прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей

Российские прокуроры через суды взыскали более миллиарда рублей с дропперов, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. По его словам, преступники помогали мошенникам дистанционно получать украденные деньги, передает ТАСС.

Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей, — уточнил генпрокурор.

Гуцан подчеркнул, что прокурорские иски стали важным инструментом в борьбе с кибермошенничеством. За последние три года суды накопили значительный опыт по взысканию с дропперов незаконно полученных средств.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о росте числа мошеннических схем с «лотереями» и «подарками» от имени известных брендов в интернете. Злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры и соцсети, заманивая пользователей на фишинговые сайты, которые собирают личные и банковские данные. Чтобы избежать проблем, Немкин рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам и использовать антивирусные программы.

Вместе с тем киберэксперт Павел Андреев посоветовал не паниковать в случае мошенничества и попытаться сохранить все улики: подозрительные письма, скриншоты уведомлений и переписки. Затем нужно обратиться в службу поддержки, чтобы заблокировать подозрительный аккаунт, и сменить пароли на всех связанных сервисах.