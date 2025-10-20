В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников

В интернете все чаще появляются злоумышленники, которые применяют «лотерейные схемы» для обмана людей, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT. Аферисты предлагают «подарки», «розыгрыши» и «акции благодарности», представляясь известными брендами, банками или маркетплейсами.

Злоумышленники стремятся заполучить персональные данные, данные банковских карт или побудить пользователя к повторяющимся, пусть и незначительным, финансовым операциям. Эти схемы чаще всего применяются через массовые рассылки в мессенджерах и соцсетях. Злоумышленники убеждают пользователей перейти по ссылке на поддельный сайт, который внешне напоминает официальный ресурс компании. На этом сайте у них просят ввести номер телефона, электронный адрес, а иногда и данные банковской карты.

Немкин порекомендовал быть осмотрительными с любыми «праздничными розыгрышами» и «лотереями благодарности», особенно если для участия нужно вводить личные данные или платить. Для защиты от мошенников рекомендуется тщательно проверять источники информации, избегать переходов по подозрительным ссылкам и использовать антивирусные программы с функцией антифишинга. Компании также должны заранее информировать своих клиентов о возможных мошеннических схемах.

Ранее в России появилась новая мошенническая схема: девушек вербуют через мессенджеры для фальшивых свиданий. Им предлагают «работу» — знакомство с мужчинами на сайтах и приглашение их на встречи в заведения, получая процент от счета. Это часть масштабного мошенничества, где жертву вынуждают оплачивать завышенные счета.