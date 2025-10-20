Россиянам дали советы, что делать после мошеннической атаки

Жертвам мошенничества прежде всего нельзя поддаваться панике, заявил РИАМО киберэксперт Павел Андреев. В такой ситуации он порекомендовал зафиксировать все детали взлома. Эти данные понадобятся при обращении в службу поддержки или правоохранительные органы.

Первое, что необходимо сделать, — не поддаваться панике и зафиксировать все детали. Сохраните подозрительное письмо полностью в email, не открывая его, чтобы можно было отследить источник. Сделайте скриншоты всех уведомлений и переписок, запишите точное время их получения, адрес отправителя и любые подозрительные ссылки, — посоветовал Андреев.

После сбора всех деталей следует обратиться в службу поддержки и попросить заблокировать мошеннический аккаунт. После онлайн-атаки также следует сменить пароли на всех сервисах, связанных с электронной почтой. Немаловажно завершить все неизвестные сессии и проверить, не появились ли поддельные аккаунты от имени жертвы, заключил эксперт.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что одинокие люди, ищущие серьезные отношения, и граждане пожилого возраста наиболее часто становятся жертвами мошенников на сайтах знакомств. По ее словам, преступники активно используют эмоциональную уязвимость этих категорий граждан.