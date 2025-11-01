Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке В Твери суд отказался брать под стражу водителя по делу о ДТП

Тверские полицейские потребовали от суда арестовать виновника смертельного ДТП на улице Оснабрюкской, но суд оставил его на свободе, сообщили в УМВД по региону. Авария произошла 23 октября. По данным ведомства, в результате погибла офицер полиции, еще одна сотрудница остается в больнице, а женщина с ребенком получили травмы.

В сообщении говорится, что руководство областного УМВД поддержало ходатайство следователей о заключении виновника под стражу. Однако суд отказался ужесточать меру пресечения, оставив прежние ограничения. Полиция намерена продолжить борьбу за интересы пострадавших и родителей погибшей. В УМВД сообщили, что уже подана апелляционная жалоба на решение суда.

Ранее сообщалось, что в Казани молодой тракторист проскочил на красный свет и сбил автомобиль Nissan Juke. Авария произошла на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского. Удар тяжелым ковшом пришелся в водительскую часть кроссовера, находящаяся за рулем 24-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте.