Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 20:18

Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке

В Твери суд отказался брать под стражу водителя по делу о ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тверские полицейские потребовали от суда арестовать виновника смертельного ДТП на улице Оснабрюкской, но суд оставил его на свободе, сообщили в УМВД по региону. Авария произошла 23 октября. По данным ведомства, в результате погибла офицер полиции, еще одна сотрудница остается в больнице, а женщина с ребенком получили травмы.

В сообщении говорится, что руководство областного УМВД поддержало ходатайство следователей о заключении виновника под стражу. Однако суд отказался ужесточать меру пресечения, оставив прежние ограничения. Полиция намерена продолжить борьбу за интересы пострадавших и родителей погибшей. В УМВД сообщили, что уже подана апелляционная жалоба на решение суда.

Ранее сообщалось, что в Казани молодой тракторист проскочил на красный свет и сбил автомобиль Nissan Juke. Авария произошла на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского. Удар тяжелым ковшом пришелся в водительскую часть кроссовера, находящаяся за рулем 24-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте.

ДТП
аресты
суды
Тверь
остановки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе посчитали сложным переброски военной техники на Украину
В российском регионе белая медведица с детенышем бродят среди домов
Эксперт выразил надежду на появление новых носителей «Посейдона»
В Сумах и окрестностях пропало электричество
Израиль обвинили в помехах для доставки помощи в Газу
«Смертный приговор Украине»: в США раскрыли план Запада
Роналду-младший забил свой первый гол в сборной Португалии
Белоусову представили патрульный корабль «Иван Папанин»
В России начали сертификацию нового самолета
Тысячи человек почтили память погибших при обрушении вокзала в Сербии
История об оккультисте в Красном Сулине приняла неожиданный поворот
«Оружие Франкенштейна»: в США испугались превосходства «Посейдона»
В США пообещали не вмешиваться в один из конфликтов на Ближнем Востоке
Критика Киркорова, выкидыш, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова
Подросток-убийца и белгородский насильник: главные ЧП за день
Из аэропорта Жуляны в Киеве отвели системы ПВО Patriot
Белоусов вывел из эллинга тяжелый атомный крейсер «Хабаровск»
Фуру разорвало на части в ДТП с поездом
Сын Наташи Королевой озадачил поклонников переменами во внешности
Стало известно о тюремной работе P. Diddy
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.