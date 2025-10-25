Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 11:16

В Казани тракторист убил девушку ковшом

В Казани тракторист выехал на красный свет и сбил иномарку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани молодой тракторист проскочил на красный свет и сбил автомобиль Nissan Juke, сообщает MK.RU. Авария произошла на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского.

Удар тяжелым ковшом пришелся в водительскую часть кроссовера, находящаяся за рулем 24-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте. Погрузчиком управлял мужчина с водительским стажем меньше года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее три человека погибли в ДТП в Новосибирске. На Северном обходе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Еще одну женщину срочно доставили в больницу. По предварительным данным, 33-летний водитель Honda Accord ехал по трассе из села Сокур. На 73-м километре он врезался в грузовик Volvo с прицепом, который стоял на обочине дороги. За рулем грузовика находился мужчина 1960 года рождения.

Перед этим в Твери автомобиль врезался в автобусную остановку на Оснабрюкской улице. В результате аварии пострадали четыре человека, включая ребенка. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel превысил скорость и не справился с управлением.

тракторы
Казань
аварии
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.