В Казани тракторист убил девушку ковшом В Казани тракторист выехал на красный свет и сбил иномарку

В Казани молодой тракторист проскочил на красный свет и сбил автомобиль Nissan Juke, сообщает MK.RU. Авария произошла на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского.

Удар тяжелым ковшом пришелся в водительскую часть кроссовера, находящаяся за рулем 24-летняя девушка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте. Погрузчиком управлял мужчина с водительским стажем меньше года. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

