Смертельное ДТП в Новосибирске унесло жизни трех человек В Новосибирске в аварии с грузовиком погибли три человека

На Северном обходе города Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области. В результате происшествия погибли три человека, одну женщину срочно доставили в больницу.

По предварительным данным, 33-летний водитель Honda Accord ехал по трассе «Северный обход города Новосибирска» из села Сокур. На 73-м километре он врезался в грузовик Volvo с прицепом, который стоял на обочине дороги. За рулем грузовика находился мужчина 1960 года рождения.

В ДТП погибли водитель легкового автомобиля и его пассажиры — 27-летний мужчина и 34-летняя женщина. 29-летняя пассажирка Honda Accord госпитализирована с травмами.

