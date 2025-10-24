Автомобиль влетел в остановку с людьми в Твери

Автомобиль влетел в остановку с людьми в Твери Прокуратура Твери: четыре человека ранены после наезда машины на остановку

В Твери автомобиль врезался в автобусную остановку, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Травмы получили четыре человека, включая ребенка. Инцидент случился на Оснабрюкской улице.

Прокуратура Пролетарского района города Твери взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадали пешеходы, — говорится в публикации.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Opel двигался с превышением допустимой скорости и не справился с управлением. Его машина выехала на площадку автобусной остановки, где в тот момент находились люди.

Ранее во Франции автомобиль протаранил толпу фанатов футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», которые праздновали победу команды в Лиге чемпионов. В результате инцидента, произошедшего в городе Гренобль, пострадали четыре человека. Их госпитализировали в экстренном порядке.

До этого стало известно, что машина марки Mercedes влетела в толпу в немецком городе Пассау, расположенном в федеральной земле Бавария. За рулем автомобиля находился 48-летний мужчина, который был задержан. Среди людей, на которых был совершен наезд, находились 38-летняя жена водителя и его пятилетняя дочь.