В Смоленске на остановке общественного транспорта обнаружили труп

Тело мужчины обнаружили на остановке общественного транспорта в Смоленске, сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск». По данным источника, инцидент произошел на улице Лавочкина. На труп обратили внимание прохожие.

По словам очевидцев, тело находилось около остановки «Пятая автобаза». Возраст мужчины составлял около 40 лет. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Профильные ведомства пока ситуацию не комментировали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Магнитогорске около подъезда нашли труп, который был завернут в ковер. Местные жители узнали в мужчине своего соседа, жившего на третьем этаже. По словам очевидца, труп был «не первой свежести», а кто-то пытался вынести тело, но кинул у подъезда, поскольку его спугнули.

До этого в подмосковном Звенигороде мужчина забрался в чужую квартиру, избил пожилую женщину и залез на подоконник. Преступник не удержался на окне и сорвался, разбившись об асфальт на глазах у очевидцев. В результате инцидента следователи завели уголовное дело.