Названа причина полыхающих полей в Кузбассе Середюк: неосторожное обращение с огнем стало причиной пожаров в Кузбассе

Причиной возгораний на полях в Кемеровской области стало неосторожное обращение с огнем, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время пожары ликвидированы.

В Белово, Промышленновском округе и Юрге горела сухая трава в полях. На место выезжали пожарные расчеты. В настоящий момент возгорания ликвидированы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, — написал глава региона.

Сообщалось, что ситуацию усложняет сильный ветер — порывы достигают 22 м/с. Неблагоприятная погода ожидается и 2 ноября.

До этого в поселке Паратунка полностью ликвидировали возгорание усадьбы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Тем временем экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Ростове-на-Дону — там в многоквартирном доме произошел взрыв, в результате чего случилось возгорание. По информации канала, в одной из квартир взорвался баллон со строительным газом, применяемым при установке натяжных потолков.