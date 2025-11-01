Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 20:11

Названа причина полыхающих полей в Кузбассе

Середюк: неосторожное обращение с огнем стало причиной пожаров в Кузбассе

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Причиной возгораний на полях в Кемеровской области стало неосторожное обращение с огнем, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время пожары ликвидированы.

В Белово, Промышленновском округе и Юрге горела сухая трава в полях. На место выезжали пожарные расчеты. В настоящий момент возгорания ликвидированы. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, — написал глава региона.

Сообщалось, что ситуацию усложняет сильный ветер — порывы достигают 22 м/с. Неблагоприятная погода ожидается и 2 ноября.

До этого в поселке Паратунка полностью ликвидировали возгорание усадьбы. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Тем временем экстренные службы продолжают работать на месте ЧП в Ростове-на-Дону — там в многоквартирном доме произошел взрыв, в результате чего случилось возгорание. По информации канала, в одной из квартир взорвался баллон со строительным газом, применяемым при установке натяжных потолков.

