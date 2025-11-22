В России призвали не ущемлять права отцов в случае их развода Юрист Курбаков: суды должны чаще оставлять детей с отцами в случае развода

При разводе суды должны чаще принимать решения в пользу воспитания детей с отцами, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его мнению, в России необходимо развивать законодательные инициативы в этом направлении для гармоничного развития подрастающего поколения.

Мы направили обращение в Госдуму с просьбой обеспечивать права сыновей на проживание с отцом после развода. К сожалению, сейчас в большинстве случаев дети остаются жить с матерями, даже если отец является любящим, заботливым и способен обеспечивать ребенка. Многие современные исследования подтверждают, что для полноценного развития и психологического благополучия ребенка крайне важна возможность поддерживать контакт с обоими родителями, — высказался Курбаков.

Он подчеркнул, что для сыновей роль отца играет ключевую роль в формировании мужских ценностей, ответственности и самооценки. По его словам, международные стандарты и практика, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка, подчеркивают право детей на поддержание контактов с обоими родителями.

Отмечу, что в традиционных мусульманских странах, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, судебная практика и правовые обычаи подчеркивают роль отца как основного воспитателя и гаранта благополучия ребенка. Там проживание с отцом считается естественным и обязательным, что подтверждает универсальность идеи о важности отцовской роли. Исходя из вышесказанного, считаем необходимым активнее внедрять в практику семейных споров принцип установления места жительства ребенка с отцом, если это соответствует его интересам, — заключил Курбаков.

