22 ноября 2025 в 08:00

В России призвали не ущемлять права отцов в случае их развода

Юрист Курбаков: суды должны чаще оставлять детей с отцами в случае развода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
При разводе суды должны чаще принимать решения в пользу воспитания детей с отцами, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его мнению, в России необходимо развивать законодательные инициативы в этом направлении для гармоничного развития подрастающего поколения.

Мы направили обращение в Госдуму с просьбой обеспечивать права сыновей на проживание с отцом после развода. К сожалению, сейчас в большинстве случаев дети остаются жить с матерями, даже если отец является любящим, заботливым и способен обеспечивать ребенка. Многие современные исследования подтверждают, что для полноценного развития и психологического благополучия ребенка крайне важна возможность поддерживать контакт с обоими родителями, — высказался Курбаков.

Он подчеркнул, что для сыновей роль отца играет ключевую роль в формировании мужских ценностей, ответственности и самооценки. По его словам, международные стандарты и практика, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка, подчеркивают право детей на поддержание контактов с обоими родителями.

Отмечу, что в традиционных мусульманских странах, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, судебная практика и правовые обычаи подчеркивают роль отца как основного воспитателя и гаранта благополучия ребенка. Там проживание с отцом считается естественным и обязательным, что подтверждает универсальность идеи о важности отцовской роли. Исходя из вышесказанного, считаем необходимым активнее внедрять в практику семейных споров принцип установления места жительства ребенка с отцом, если это соответствует его интересам, — заключил Курбаков.

Ранее юрист Лариса Феттер заявила, что после развода человек обязан выплачивать кредит, взятый супругом, если он является заемщиком по договору. По ее словам, банки обращают внимание на то, чья подпись стоит в документах.

