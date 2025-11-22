В Ингушетии при пожаре погиб ребенок СК: при пожаре в Ингушетии погиб четырехлетний ребенок

Четверо детей в возрасте до пяти лет пострадали во время пожара в частном доме в Назрановском районе Ингушетии, передает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. В ведомстве указали, что один из них, ребенок 2021 года рождения, скончался.

На месте происшествия обнаружены четверо малолетних детей, которые незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение. Несмотря на принятые меры, ребенок 2021 года рождения скончался, не приходя в сознание, остальным пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

До этого в Москве загорелась одна из дорогостоящих квартир в жилом комплексе Lucky. Мощное возгорание началось в помещении на 17-м этаже. Стоимость квартир в комплексе достигает порядка 800 млн рублей.

Еще один пожар вспыхнул в отеле «Radisson Blu Олимпийский» на Самарской улице в центре Москвы. В результате из здания были эвакуировали 400 человек. Задымление произошло на третьем этаже.

Также пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Гаккелевской улице в Санкт-Петербурге, в результате пострадала двухмесячная девочка. Младенца доставили в городскую больницу.