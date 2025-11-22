Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из Конгресса США Трамп назвал прекрасной новостью решение Грин уйти из Конгресса США

Президент США Дональд Трамп одобрил решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. По его словам, это прекрасная новость для страны, передает телеканал ABC News.

Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно, — сказал он.

Политик рассказал, что не знал о намерении Грин оставить пост. Он выразил уверенность, что конгрессвумен сейчас довольна принятым решением.

Ранее Грин и члены ее семьи сообщили об угрозах убийством, которые они получили по электронной почте. Соответствующая информация была подтверждена правоохранительными органами штата Джорджия. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между политиком и президентом США Дональдом Трампом.

До этого Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу Грин на выборах. Американский лидер назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что экономические трудности Соединенных Штатов могли стать причиной конфликта между президентом и конгрессвумен. В ходе предвыборной кампании оба политика брали обязательства по улучшению экономического положения, но не реализовали их, напомнил он.