Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из Конгресса США

Президент США Дональд Трамп одобрил решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. По его словам, это прекрасная новость для страны, передает телеканал ABC News.
Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно, — сказал он.
Политик рассказал, что не знал о намерении Грин оставить пост. Он выразил уверенность, что конгрессвумен сейчас довольна принятым решением.
Ранее Грин и члены ее семьи сообщили об угрозах убийством, которые они получили по электронной почте. Соответствующая информация была подтверждена правоохранительными органами штата Джорджия. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между политиком и президентом США Дональдом Трампом.
До этого Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу Грин на выборах. Американский лидер назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.
Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что экономические трудности Соединенных Штатов могли стать причиной конфликта между президентом и конгрессвумен. В ходе предвыборной кампании оба политика брали обязательства по улучшению экономического положения, но не реализовали их, напомнил он.