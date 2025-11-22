Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 07:54

Трамп озвучил мысли по поводу решения Грин уйти из Конгресса США

Трамп назвал прекрасной новостью решение Грин уйти из Конгресса США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп одобрил решение члена палаты представителей страны Марджори Тейлор Грин уйти в отставку из конгресса. По его словам, это прекрасная новость для страны, передает телеканал ABC News.

Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно, — сказал он.

Политик рассказал, что не знал о намерении Грин оставить пост. Он выразил уверенность, что конгрессвумен сейчас довольна принятым решением.

Ранее Грин и члены ее семьи сообщили об угрозах убийством, которые они получили по электронной почте. Соответствующая информация была подтверждена правоохранительными органами штата Джорджия. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между политиком и президентом США Дональдом Трампом.

До этого Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу Грин на выборах. Американский лидер назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что экономические трудности Соединенных Штатов могли стать причиной конфликта между президентом и конгрессвумен. В ходе предвыборной кампании оба политика брали обязательства по улучшению экономического положения, но не реализовали их, напомнил он.

