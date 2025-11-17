Бывшая сторонница Трампа получила угрозы убийством

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и члены ее семьи сообщили об угрозах убийством, которые они получили по электронной почте. Соответствующая информация была подтверждена правоохранительными органами штата Джорджия, указали авторы издания Newsweek.

Инцидент происходит на фоне обострения отношений между политиком и президентом США Дональдом Трампом. На данный момент зафиксировано два эпизода с угрозами в адрес конгрессвумен и ее близких.

Правоохранительные органы взяли происшествие на контроль и направили материалы в специализированные подразделения. В ближайшее время будет проведено полноценное расследование.

Грин публично обвинила Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес спровоцировала многочисленные угрозы в ее сторону. Однако сам президент выразил уверенность в том, что жизнь конгрессвумен в безопасности. Конфликт между бывшими союзниками обострился после заявления Трампа 15 ноября, в котором он обвинил Грин в предательстве Республиканской партии.

Ранее Трамп заявил об отказе в поддержке своей бывшей сторонницы на предстоящих выборах. Американский лидер охарактеризовал политика как «разглагольствующую сумасшедшую» в ответ на ее критику в адрес проводимого им курса.